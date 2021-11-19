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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Ford поручит GlobalFoundries производство необходимых для выпуска автомобилей чипов
И будет их разрабатывать собственными силами.
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Полупроводниковый кризис уже вынудил крупных автопроизводителей обращаться напрямую к контрактным производителям полупроводниковых компонентов для обеспечения необходимых квот. Компания Ford Motor тоже не осталась в стороне от этой тенденции, но реализовала соответствующую инициативу на новом уровне, как поясняет Reuters. Второй по величине автопроизводитель США договорился о сотрудничестве с GlobalFoundries. В рамках контракта компании будут совместно внедрять в производство чипы, разработанные специально для нужд Ford. После недавнего IPO компания GlobalFoundries получила средства на строительство дополнительного предприятия в штате Нью-Йорк, поэтому чипы для Ford наверняка будут производиться на этой американской площадке.

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Источник изображения: Reuters

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Ford сосредоточится на самостоятельной разработке трёх основных видов электронных компонентов: применяемых в системе автопилота, в телекоммуникационных устройствах и силовой установке электромобилей соответственно. Финансовая сторона вопроса не раскрывается, но компании подчёркивают, что на структуру собственности обеих данная сделка никак не повлияла. Volkswagen, кстати, ранее тоже выражал желание самостоятельно разрабатывать чипы для систем активной помощи водителю, так что тенденция должна стать повсеместной.

#полупроводники #globalfoundries #автомобили #ford
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