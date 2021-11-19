Торги акциями NVIDIA вчера после публикации квартальной отчётности начались с роста их курсовой стоимости на 11-12%, хотя и завершились приростом на 8%. В пике капитализация компании кратковременно превысила $800 млрд, что в сочетании с ростом курса акций на 144% с начала текущего года позволяет говорить об очень хорошей динамике в не самое простое для мировой экономики время. Как отмечают опрошенные ресурсом Seeking Alpha аналитики, справедливый курс акций NVIDIA располагается в диапазоне от $335 до $375 за штуку.
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Основой для воодушевления инвесторов в данном случае служат перспективы развития серверного бизнеса NVIDIA. Как подчеркнули сами представители компании, в текущем квартале он по величине выручки уже может превзойти игровой. Аналитики Bank of America считают, что в следующем году выручка NVIDIA на серверном направлении увеличится на 38%. Развитие систем искусственного интеллекта и инфраструктуры для метавселенной будут этому активно способствовать.