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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К середине десятилетия Apple может представить робомобиль без руля и педалей
А может и не представить, как это уже не раз бывало.
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Агентство Reuters со ссылкой на Bloomberg сообщило, что внутри компании Apple в очередной раз ожила инициатива по созданию транспортного средства, способного перемещать пассажиров в пространстве без вмешательства человека. По данным первоисточника, салон автомобиля будет лишён руля и педалей, а интерьер будет кардинально отличаться от тех, что мы привыкли видеть за всю историю существования данного вида транспорта.

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Источник изображения: FOX, The Simpsons

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На рынок электромобиль Apple может выйти уже в 2025 году, если всё сложится удачно. Впрочем, представители Wedbush оценивают вероятность появления в продаже электромобилей Apple к середине десятилетия не выше чем в 65%. Задача считается вдвойне амбициозной, ведь компании не только предстоит освоить выпуск электромобиля, но и научить его ездить самостоятельно. Ранее считалось, что производством электромобилей Apple займётся кто-то из участников контрактного рынка – тот же Foxconn демонстрирует намерения стать весомым игроком в новом для себя сегменте.

#apple #электромобили #слухи
2
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