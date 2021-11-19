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Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские производители чипов отдают приоритет заказам соотечественников
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Японское издание Nikkei Asian Review сообщает, что китайские контрактные производители чипов в условиях дефицита начали получать от правительственных структур сигналы о необходимости отдавать приоритет заказам местных разработчиков. Второй по величине контрактный производитель КНР, компания Hua Hong Semiconductor, вынужден был отказать ряду тайваньских заказчиков в возможности увеличить объёмы производства на следующий год.

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Источник изображения: TSMC

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Некоторым зарубежным компаниям придётся даже искать новых подрядчиков, поскольку Hua Hong будет вынуждена им отказать ради обслуживания китайских клиентов. Впрочем, китайские власти способны и помогать отечественным производителям, если те задействованы в приоритетных сферах деятельности. В конце сентября начались плановые отключения промышленных предприятий от энергоснабжения, и гиганты типа SMIC и Luxshare от них не пострадали, в отличие от более мелких компаний.

#полупроводники #tsmc #китай #smic #китайские производители
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