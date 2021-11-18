И при этом сохранил активность восьми ядер и шестнадцати потоков.

Вскоре после публикации первой статистики экстремального разгона процессоров Intel семейства Alder Lake-S выяснилось, что заявления о достижении ими частот около 8 ГГц далеки от истины, но рубеж в 7 ГГц многие экземпляры уверено штурмуют, пусть и не обременяя себя в этом состоянии серьёзными вычислительными нагрузками. Тайваньский энтузиаст Hicookie разогнал имеющийся в его распоряжении инженерный образец процессора Core i9-12900K до 6907 МГц, используя для охлаждения жидкий азот.

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Источник изображения: HWBot, Hicookie

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Модули памяти типа DDR5 охлаждались аналогичным образом, а за основу тестовой системы была взята материнская плата Gigabyte Z690 Aorus Tachyon, поскольку на довольствии у этого производителя упоминаемый оверклокер как раз и состоит. На указанной частоте процессор сохранил активность восьми ядер и шестнадцати потоков, этого хватило для получения 83 214 баллов в Geekbench3 Multi Core, что соответствует лучшему результату среди восьмиядерных моделей и 150-му месту в общем зачёте из 2078 записей.