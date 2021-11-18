Маленькая страна влияет более чем на одну десятую рынка.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Статусом «мировой полупроводниковой кузницы» Малайзия, в отличие от Тайваня, похвастать не может, но на долю этой страны приходится более десяти процентов мирового оборота рынка полупроводников. Здесь не только расположены предприятия многих компаний отрасли по тестированию и упаковке микропроцессоров, но и хорошо развита логистическая инфраструктура, активно участвующая в товарообороте.

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Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo), как отмечает Reuters, в ходе своего визита в Малайзию достигла с местным коллегой договорённости о подписании в начале следующего года соглашения о сотрудничестве в сфере поставок полупроводниковых компонентов.

Источник изображения: TSMC

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Представители малазийской отрасли ранее высказали опасение, что дефицит компонентов рискует затянуться на пару лет. Американские власти явно не настроены столько ждать, а потому попытаются ускорить процесс нормализации поставок чипов за счёт административных мер. По крайней мере, чиновники хотят получать больше информации, позволяющей понять, что происходит с поставками полупроводниковых компонентов.