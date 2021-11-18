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Новости Hardware Алексей Сычёв
Гарантии увеличения поставок чипов стали дороже обходиться NVIDIA
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Комментируя итоги третьего квартала, финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress), как даёт понять ресурс Seeking Alpha, сослалась на сохранение высокого уровня спроса и низкий уровень складских запасов в рознице, даже при условии планомерного увеличения объёма поставок настольных графических процессоров со стороны компании в отчётном периоде.

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Источник изображения: Pixabay

Динамика изменения складских запасов в стоимостном выражении на стороне NVIDIA тоже говорит о стремлении компании увеличить объёмы поставок. Стоимость продукции, которая хранилась на складах или была в работе, за год выросла с $1,49 до $2,23 млрд. Как пояснила финансовый директор, компания подписала долгосрочные контракты, в рамках которых сделала авансовый платёж на сумму $1,64 млрд в прошлом квартале и готовится заплатить $1,79 млрд в ближайшее время.

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Обязательств перед партнёрами в третьем квартале накопилось на сумму $6,9 млрд против $2,57 млрд годом ранее и $4,79 млрд в прошлом квартале. Рост профильных затрат обусловлен тем, что поставщики компонентов теперь требуют с NVIDIA и других клиентов авансовых платежей в счёт будущих поставок продукции. В дальнейшем, как считает руководство NVIDIA, взаимоотношения с поставщиками чипов будут строиться именно на таком принципе.

#nvidia #аналитика #финансы #полупроводники #видеокарты
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