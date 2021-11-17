Включая даже представителя семейства Pentium.

Представители британского ресурса KitGuru в своём новом видеоролике выразили солидарность с немецкими коллегами, которые считают, что Intel представит более доступные модели процессоров семейства Alder Lake-S в исполнении LGA 1700 в январе следующего года, и наиболее подходящим местом для данного анонса станет проходящая в первой половин месяца выставка CES в Лас-Вегасе.

реклама

Источник изображения: YouTube, KitGuru

анонсы и реклама Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Одновременно, как ожидают представители указанных ресурсов, в ассортименте продукции Intel могут появиться и более доступные чипсеты для работы с процессорами в исполнении LGA 1700. Словом, желающим приобщаться к этой платформе достаточно лишь немного подождать, чтобы сэкономить на покупке компонентов. Избежать расходов на память типа DDR5, впрочем, можно уже сейчас, поскольку даже платы на базе флагманского набора логики Intel Z690 в ряде модификаций предусматривают работу с DDR4. С появлением более доступных материнских плат актуальность DDR4 тоже не будет утрачена.