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Новости Hardware Алексей Сычёв
Более доступные модели Intel Alder Lake-S могут выйти в начале января
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Представители британского ресурса KitGuru в своём новом видеоролике выразили солидарность с немецкими коллегами, которые считают, что Intel представит более доступные модели процессоров семейства Alder Lake-S в исполнении LGA 1700 в январе следующего года, и наиболее подходящим местом для данного анонса станет проходящая в первой половин месяца выставка CES в Лас-Вегасе.

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Источник изображения: YouTube, KitGuru

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Одновременно, как ожидают представители указанных ресурсов, в ассортименте продукции Intel могут появиться и более доступные чипсеты для работы с процессорами в исполнении LGA 1700. Словом, желающим приобщаться к этой платформе достаточно лишь немного подождать, чтобы сэкономить на покупке компонентов. Избежать расходов на память типа DDR5, впрочем, можно уже сейчас, поскольку даже платы на базе флагманского набора логики Intel Z690 в ряде модификаций предусматривают работу с DDR4. С появлением более доступных материнских плат актуальность DDR4 тоже не будет утрачена.

#intel #процессоры #alder lake-s #pentium #lga 1700
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