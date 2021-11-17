Южнокорейский оверклокер safedisk оказался в числе тех энтузиастов, которые до сих пор не прекратили попыток изучить потенциал флагманской модели представленного недавно семейства процессоров Intel Alder Lake. При помощи жидкого азота и материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Apex частоту процессора Core i9-12900K удалось поднять до 6933 МГц.
реклама
При этом активность сохраняли 8 ядер и 16 потоков – по всей видимости, работали только ядра серии P, отвечающие за производительные вычисления, а ядра серии E в количестве восьми штук были отключены.
В тесте Geekbench3 Multi Core южнокорейскому энтузиасту удалось набрать 82 734 балла, что соответствует первому месту среди всех процессоров с восемью ядрами. В абсолютном рейтинге результат может претендовать только на 153-е место.