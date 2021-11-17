Оленя нет, тюленя нет.

Каким бы суровым ни выдался уходящий год, новый люди неизменно встречают с надеждой на лучшее, поэтому сезон праздничных распродаж используется многими компаниями IT-сектора для подогрева интереса к своей деятельности. Корпорация Intel, которая ничем не отличается от конкурентов в стремлении реализовать среди лояльной публики сувенирную продукцию, этот новый год собирается встречать со свитером в ассортименте «фирменной амуниции».

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Источник изображения: Intel

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Предлагаемый в специальном интернет-магазине, этот свитер существует в пяти размерах и выполнен из акрилового волокна. Логотип Intel в окружении снежинок невольно подсказывает, в какое время года целесообразно носить этот предмет одежды. На красном фоне орнамент формируют стилизованные токопроводящие дорожки на печатной плате, присутствуют в оформлении и человечки в защитных костюмах, используемых при посещении «чистых комнат», в которых изготавливаются процессоры и чипсеты. Подобный сувенир оценивается Intel в $39,55 без учёта доставки.