На этой неделе компания NVIDIA опубликует свой квартальный отчёт, а потому растёт количество специалистов, желающих высказаться на темы, связанные с этим и сопутствующим событиями. По оценкам большинства американских аналитиков, минувший квартал компания завершила с выручкой в размере $6,81 млрд. Её основными сильными сторонами остаются игровой, серверный, а также зарождающийся сегмент метавселенной, в котором она уже на протяжении пяти лет ставит свои эксперименты и развивает инфраструктуру.
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Аналитики Bank of America при этом находят в себе смелость назвать предстоящую сделку с Arm «ненужной и неоправданной». Во-первых, эта сделка встречает слишком сильное сопротивление на различных уровнях.
Во-вторых, как считают представители банка, даже в среднесрочной перспективе покупка Arm не сможет существенно увеличить выручку NVIDIA. Компания и так имеет доступ к лицензиям на использование архитектуры Arm, а потому может выпустить свой первый серверный процессор данного класса в 2023 году, не прибегая к поглощению британского разработчика.