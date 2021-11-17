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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Эксперты Bank of America назвали покупку Arm компанией NVIDIA бессмысленной
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На этой неделе компания NVIDIA опубликует свой квартальный отчёт, а потому растёт количество специалистов, желающих высказаться на темы, связанные с этим и сопутствующим событиями. По оценкам большинства американских аналитиков, минувший квартал компания завершила с выручкой в размере $6,81 млрд. Её основными сильными сторонами остаются игровой, серверный, а также зарождающийся сегмент метавселенной, в котором она уже на протяжении пяти лет ставит свои эксперименты и развивает инфраструктуру.

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Аналитики Bank of America при этом находят в себе смелость назвать предстоящую сделку с Arm «ненужной и неоправданной». Во-первых, эта сделка встречает слишком сильное сопротивление на различных уровнях.

Источник изображения: CNBC

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Во-вторых, как считают представители банка, даже в среднесрочной перспективе покупка Arm не сможет существенно увеличить выручку NVIDIA. Компания и так имеет доступ к лицензиям на использование архитектуры Arm, а потому может выпустить свой первый серверный процессор данного класса в 2023 году, не прибегая к поглощению британского разработчика.

#nvidia #аналитика #финансы #arm #процессоры #сделка
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Удалил всё ненужное, сижу теперь в BIOSе, что делаем дальше, Ковальски?...
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Америку открыл. От разрешения всегда зависели многие другие ассеты, включая разрешение текстур. То есть ультра текстуры в 1080 и ультра текстуры в 2160 часто могут отличаться.
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Я более чем уверен, что с такими заявлениями ты же первый не выживешь в такой среде..
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Вова Огонь
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Minesweeper
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Два кубика этому внутривенно, пускай по спит бедолага😞
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