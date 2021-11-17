Экспансия в других сегментах рынка будет этому способствовать.

Складывается впечатление, что организованное вчера мероприятие Qualcomm для инвесторов ставило своей целью внушить им мысль о способности поставщика чипов сохранить стабильные темпы роста бизнеса без заказов со стороны Apple, которая в настоящее время использует модемы Qualcomm в своих смартфонах, но готовится заменить их чипами собственной разработки.

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Как поясняет Reuters, представители Qualcomm на мероприятии в Нью-Йорке заявили о снижении доли продукции этой марки в структуре поставок модемов для Apple до 20% к моменту выхода смартфонов следующего поколения осенью 2023 года. В целом к концу 2024 фискального года Qualcomm будет получать от Apple лишь несколько процентов совокупной выручки.

Источник изображения: Reuters

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В ближайшие годы Qualcomm будет увеличивать своё присутствие в сегменте промышленной автоматизации, автомобильном секторе и на рынке носимых устройств. В автомобильном сегменте, например, выручка Qualcomm за пять лет должна более чем утроиться, а за десять лет достигнет $8 млрд. Все эти прогнозы так воодушевили инвесторов, что курс акций компании вырос на 7,9% до рекордных $181,81.