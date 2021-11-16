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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские власти пообещали жёстче преследовать организаторов майнинговых ферм промышленного масштаба
Некоторые из них маскируются под исследователей или производителей продукции.
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К концу сентября, как известно, меры китайских властей по борьбе с повышенным потреблением электричества, генерируемого за счёт сжигания угля, привели к плановым отключениям от электроснабжения целого ряда промышленных предприятий. Как поясняет Bloomberg, уже давно попавшие в немилость властям китайские майнеры в некоторых случаях пытаются маскировать свои добывающие криптовалюту площадки под исследовательские центры и хранилища данных, но чиновники КНР продолжают выявлять подобных дельцов и их пособников в муниципалитетах.

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Источник изображения: BBC

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Попытки замаскировать майнинговые фермы под промышленные объекты будут преследоваться самым жёстким образом, как подчёркивают китайские чиновники. Промышленные потребители, уличённые в подобной деятельности, будут платить за электроэнергию гораздо больше остальных. Впрочем, снижение цен на уголь в регионе в последнее время рискует снизить эффективность подобного наказания, как отмечают эксперты.

#майнинг #китай #криптовалюта #запрет майнинга
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