Как сообщает Tom’s Hardware, один популярный японский блогер на страницах сайта HP Inc. обнаружил упоминания о мобильных процессорах AMD Ryzen 5000U, которые цифровыми индексами моделей отличаются от существующих представителей семейства Cezanne. Путём несложных логических умозаключений источник приходит к выводу, что на сайте производителя ноутбуков упоминались процессоры нового семейства Barcelo.
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В таблице они выделены жирным шрифтом. Частотные характеристики новых моделей не определены, но они наверняка окажутся выше, чем у предшественников, поскольку в остальном существенных отличий от Cezanne компания AMD предложить не сможет. По всей видимости, процессоры семейства Barcelo будут представлены в начале 2022 года – тем более, что представители AMD на мероприятии, посвящённом пятилетию с момента анонса семейства Ryzen подобные сроки упоминали в качестве одной из вех обновления модельного ряда продукции.