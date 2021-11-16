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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава IBM считает, что инфляция станет одной из главных проблем для участников рынка
Но не в следующем году, а позже.
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Об инфляционных рисках начали говорить не только экономисты и политики, но и представители крупных компаний сектора информационных технологий. Генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) в интервью CNBC, например, заявил об угрозе «возникновения хаоса» в результате роста ликвидности и опасений о росте темпов инфляции. Напомним, что долларовая инфляций в США по итогам октября вышла на годовой уровень в 6,2%, обновив максимум с декабря 1990 года.

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Источник изображения: CNBC

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Впрочем, пока глава IBM склонен считать, что инфляция на бизнесе скажется не в следующем году – если это и произойдёт, то позднее. Беспокоит его и угроза замедления роста мировой экономики из-за вероятного появления нового штамма коронавируса. Вакцинацию он назвал важным фактором, позволяющим снизить степень влияния пандемии на экономику.

#аналитика #финансы #коронавирус #ibm #пандемия
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Сарумян
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12:39
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Evgeniy Som
12:38
Давай тесты ты же нубик утверждаешь что я не прав а не очередную порцию воды.
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Kochito
12:38
Сколько веревочке не вейся, а видяшки по рц все ближе)
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Listoman
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ок, покажи тогда свои тесты, ты же тут утверждаешь что я не прав или ты циферки взял со своих фантазий )))))))) думаю сольешься лопушок )))
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