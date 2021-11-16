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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i9-12900K помог GeForce RTX 3090 занять первое место в 3DMark Time Spy
На этот раз с 16 активными ядрами и 24 потоками.
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Не все оверклокеры придерживаются традиции лить жидкий азот во всё, что хорошо прикручено к материнской или графической плате. Это вчера доказал южнокорейский энтузиаст biso biso, который использовал жидкий азот только для охлаждения видеокарты GeForce RTX 3090 марки EVGA, а центральный процессор Intel Core i9-12900K разгонял с использованием водоблока.

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Источник изображения: HWBot, biso biso

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Эта комбинация компонентов позволила ему и обновить рекорд 3DMark Time Spy среди одиночных видеокарт – первое место теперь соответствует результату 26 952 балла. Видеокарта при этом работала на частотах 2850/22704 МГц. Центральный процессор семейства Alder Lake-S на этот раз продемонстрировал стабильность на частоте 5.4 ГГц при активности всех 16 ядер (8+8) и 24 потоков. В абсолютном рейтинге этот результат соответствует 51-му месту.

#intel #экстремальный разгон #geforce rtx 3090 #alder lake
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