Если к сентябрю следующего года антимонопольные органы хотя бы одной из участвующих в согласовании сделки стран не одобрят покупку Arm компанией NVIDIA, то контролирующая сейчас активы первой SoftBank получит $1,25 млрд отступных. По мнению аналитиков Wedbush Securities, растущее противодействие данной сделке в итоге может её развалить, но бизнес NVIDIA от этого особо не пострадает.
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Главным препятствием на пути согласования сделки может стать Китай, чьи отношения с США сейчас находятся не в лучшей форме. Местные разработчики сильно зависят от экосистемы Arm, и не заинтересованы в том, чтобы контроль над профильными лицензиями был передан американской компании. Сопротивляются оформлению сделки и британские власти, которые в последнее время обеспокоены защитой национальных интересов в различных сферах. Потеря разработчика популярных процессорных архитектур в лице Arm для них является вполне осязаемой угрозой не только для национальной экономики, но и для безопасности.