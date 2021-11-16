В этом убеждены аналитики.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Отраслевые аналитики, как отмечает Reuters, попытались предвосхитить выступление руководства Qualcomm на мероприятии для инвесторов собственными комментариями. Эксперты Bernstein заявляют, что отказ Apple от использования модемов Qualcomm не вызовет резкого снижения прибыли последней из компаний.

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Источник изображения: Reuters

Ещё не будучи генеральным директором, Криштиано Амон (Cristiano Amon) несколько лет назад взял курс на диверсификацию ассортимента разрабатываемых компанией чипов. Скорее всего, как считают аналитики, Apple будет отказываться от использования модемов Qualcomm в своих изделиях поэтапно, а не по всему ассортименту устройств одновременно.

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Популярность компонентов Qualcomm в сегменте Android-смартфонов параллельно растёт на фоне ухода с рынка Huawei. Китайские производители смартфонов пытаются занять нишу Huawei, и это позволяет Qualcomm рассчитывать на рост профильной выручки.