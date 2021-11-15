Водораздел пройдёт по дате первого января 2021 года.

Когда раньше дело до ходило до смены процессорного разъёма, производители систем охлаждения обычно использовали два категоричных подхода, либо предлагая всем владельцам своей продукции и совместимых материнских плат бесплатные комплекты креплений для старых кулеров и водоблоков, либо обязывая всех без исключения клиентов платить за модернизированный комплект креплений. Политика CRYORIG в этом отношении демонстрирует гибкость по отношению к тем, кто уже обладает одноимённым охладителем, но только собирается купить процессор Intel в исполнении LGA 1700 и совместимую с ним материнскую плату.

реклама

Источник изображения: CRYORIG

анонсы и реклама <b>3060 ASUS за копейки </b>в Регарде Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке RTX 3060 Gigabyte Aorus за копейки, надо брать MSI RTX 3070 еще дешевле 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр -35000р на RTX 3080 MSI Gaming

Компания готова распространять бесплатные наборы креплений под LGA 1700 (а всего их предусмотрено пять видов, в зависимости от модели кулера), но только среди тех, кто приобрёл систему охлаждения марки CRYORIG не раньше первого января 2021 года. Такие счастливчики могут оставить заявку либо у местного дистрибьютора, либо непосредственно на сайте компании. Если же покупка была осуществлена раньше, то за набор креплений под LGA 1700 придётся заплатить – сумма пока не называется, но она наверняка будет варьироваться в зависимости от модели кулера, которому предназначается набор креплений. Претенденты на бесплатный крепёж должны доказать факт покупки как системы охлаждения, так и процессора Intel семейства Alder Lake.