Когда раньше дело до ходило до смены процессорного разъёма, производители систем охлаждения обычно использовали два категоричных подхода, либо предлагая всем владельцам своей продукции и совместимых материнских плат бесплатные комплекты креплений для старых кулеров и водоблоков, либо обязывая всех без исключения клиентов платить за модернизированный комплект креплений. Политика CRYORIG в этом отношении демонстрирует гибкость по отношению к тем, кто уже обладает одноимённым охладителем, но только собирается купить процессор Intel в исполнении LGA 1700 и совместимую с ним материнскую плату.
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Компания готова распространять бесплатные наборы креплений под LGA 1700 (а всего их предусмотрено пять видов, в зависимости от модели кулера), но только среди тех, кто приобрёл систему охлаждения марки CRYORIG не раньше первого января 2021 года. Такие счастливчики могут оставить заявку либо у местного дистрибьютора, либо непосредственно на сайте компании. Если же покупка была осуществлена раньше, то за набор креплений под LGA 1700 придётся заплатить – сумма пока не называется, но она наверняка будет варьироваться в зависимости от модели кулера, которому предназначается набор креплений. Претенденты на бесплатный крепёж должны доказать факт покупки как системы охлаждения, так и процессора Intel семейства Alder Lake.