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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сочетание GeForce RTX 3090 и Intel Core i9-12900K позволило набрать более 20 тысяч баллов в 3DMark Port Royal
Это лучший результат среди одиночных видеокарт.
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Похоже, для многих имеющих доступ к современным комплектующим энтузиастов в эти дни рецепт успеха на площадке HWBot стал общим — флагманскую видеокарту GeForce RTX 3090 необходимо усилить процессором Intel Core i9-12900K новейшего семейства Alder Lake, а затем всё это хорошенечко разогнать. Эксперимент южнокорейского оверклокера biso biso доказывает, что при этом центральный процессор может довольствоваться жидкостным охлаждением. Автор нового рекорда в 3DMark Port Royal среди одиночных видеокарт, например, такой процессор охлаждал при помощи водоблока, его частота при этом не превышала 5.4 ГГц при активности десяти ядер (8 + 2) и десяти потоков.

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Источник изображения: HWBot, biso biso

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В тесте 3DMark Port Royal это позволило впервые преодолеть планку в 20 000 баллов, закрепившись на 14 пунктов выше данной отметки. Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 K|ngp|n Edition при этом разгонялась под жидким азотом до 2895/23104 МГц.

#экстремальный разгон #geforce rtx 3090 #alder lake #core i9-12900k #3dmark port royal
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wwr222
13:19
Ой,хорош уже про склейку на Моменте рассказывать...Эта та же "история",что и "3,5+0,5Гб",не стоит выеденного яйца. А вот автор облажался,но смог в конспирологию на сей раз,печально...
Последствия совместных усилий Intel и Microsoft по внедрению HPET спустя 16 лет
Spambomber
13:16
Только катапульта, только хардкор! Помнится мне, был вполне годный экземплярчик такой стреляги на майдауне-2014. Супер-пупер технология же, надо юзать.
Космический стартап предлагает выводить спутники на орбиту при помощи гигантской центрифуги
vigo
13:15
Скорее всего так и есть.
Процессору AMD Ryzen Threadripper 3990X хватило водоблока и частоты 4 ГГц, чтобы занять третье место в HWBot x265 4K
swr5
13:14
Для построения настольных игровых систем в условиях дифицита видеокарт нужны не ноутбуки, а десктоп процессоры со нормальной встройкой.
Intel Core i7-12800H оказался на 25% быстрее AMD Ryzen 7 5800H в однопотоке Geekbench
Vito Vago
13:11
Из рогатки проще!
Космический стартап предлагает выводить спутники на орбиту при помощи гигантской центрифуги
Kochito
13:11
Никому не впился этот ваш гикбенщ.
Intel Core i7-12800H оказался на 25% быстрее AMD Ryzen 7 5800H в однопотоке Geekbench
shanghai100500
13:10
все что нужно знать о дутых пузырях. и это физически существующий завод и не один. а не какая то там ссаная шибаину или биток.
Илон Маск продал акции Tesla на $7 млрд, что привело к снижению стоимости компании на 20%
Vladimir Kamyshnikov
13:10
В начальном комментарии это вариант №3
Глава NVIDIA уверен, что в 2022 году дефицит GPU будет препятствовать снижению цен на видеокарты
Listoman
13:09
Не, там 2.0 а-ка банковский вклад, никакой больше добычи, хотя чего там Виталику взбредёт в голову никто не знает)
Глава NVIDIA уверен, что в 2022 году дефицит GPU будет препятствовать снижению цен на видеокарты
xenomorph1024
13:08
ну если этот нортон kmsoffline обнаружил, значит он и есть шляпа, как и все другие крупные и платные антивири, работающие в угоду копирасам и трущим краки и кейгены..
Нужен ли антивирус в 2022 году, если ты осторожен в интернете
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