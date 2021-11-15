Это лучший результат среди одиночных видеокарт.

Похоже, для многих имеющих доступ к современным комплектующим энтузиастов в эти дни рецепт успеха на площадке HWBot стал общим — флагманскую видеокарту GeForce RTX 3090 необходимо усилить процессором Intel Core i9-12900K новейшего семейства Alder Lake, а затем всё это хорошенечко разогнать. Эксперимент южнокорейского оверклокера biso biso доказывает, что при этом центральный процессор может довольствоваться жидкостным охлаждением. Автор нового рекорда в 3DMark Port Royal среди одиночных видеокарт, например, такой процессор охлаждал при помощи водоблока, его частота при этом не превышала 5.4 ГГц при активности десяти ядер (8 + 2) и десяти потоков.

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Источник изображения: HWBot, biso biso

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В тесте 3DMark Port Royal это позволило впервые преодолеть планку в 20 000 баллов, закрепившись на 14 пунктов выше данной отметки. Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 K|ngp|n Edition при этом разгонялась под жидким азотом до 2895/23104 МГц.