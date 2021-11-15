По данным японских СМИ, оказать существенную материальную поддержку TSMC и Sony, которые собираются построить на западе страны предприятие по выпуску чипов, местные власти пока не готовы. Бюджет проекта оценивается в $7 млрд, из них примерно половина в идеале должна быть сформирована государственными субсидиями. Как отмечает Bloomberg, японские чиновники хотели бы утроить выручку национальной полупроводниковой отрасли к 2030 году, примерно до $114 млрд.
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Обороты мировой отрасли, по прогнозам профильного японского министерства, к 2030 году удвоятся до $878 млрд. Очевидно, что Япония хоть и не претендует на лидерство в этом сегменте, рассчитывает значительно укрепить свои позиции на международном рынке к концу десятилетия. Расширению рынка будут способствовать телекоммуникационные решения и автопилот, как считают японские чиновники. Комплекс мер поддержки для отечественных производителей электронных компонентов пока не проработан в деталях, но японские власти уже готовы плотно работать с ними над развитием профильной инфраструктуры.