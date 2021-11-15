Компания IBM уже давно сосредоточилась на серверном сегменте, не прекращая разрабатывать собственные процессоры для профильного применения, а заодно она занимается темой квантовых вычислений. По информации Reuters, на днях IBM представила свой перспективный план по развитию в данной сфере, попутно объявив о создании первого в мире квантового чипа с более чем сотней кубитов. Если быть точнее, квантовый чип Eagle предлагает 127 кубитов.
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В следующем году IBM выпустит квантовый чип Osprey с 433 кубитами, а затем чип Condor с 1121 кубитом. К тому времени квантовые компьютеры номинально смогут соперничать по производительности с традиционными, хотя даже в далёком будущем они смогут сосуществовать параллельно, специализируясь на различных задачах.