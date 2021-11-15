Под другими торговыми марками.

Ещё в прошлом году Huawei Technologies являлась крупнейшим производителем смартфонов в мире, а к лету текущего выручка китайского гиганта на данном направлении заметно сократилась. Часть бизнеса, связанную с производством устройств под маркой Honor, компания попыталась спасти за счёт продажи консорциуму партнёров. Последний, кстати, за счёт этого получил доступ к тем комплектующим, которых сама Huawei лишена в результате санкций.

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Теперь Huawei Technologies, как отмечает Bloomberg, разрабатывает новый план, позволяющий увеличить доход на направлении смартфонов в условиях американских санкций. Китайская компания хочет позволить другим производителям выпускать её смартфоны по лицензии под собственными торговыми марками.

Источник изображения: Huawei

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В качестве претендентов даже названы китайские компании PTAC и TD Tech. Инженеры Huawei приступили к адаптации собственных моделей смартфонов к использованию процессоров Qualcomm и MediaTek вместо компонентов марки HiSilicon. Существенного увеличения дохода такая схема сотрудничества Huawei не обеспечит, но позволит сохранить профильный бизнес на плаву. В следующем году компания рассчитывает реализовать более 30 млн смартфонов, включая и изделия, предлагаемые партнёрами в рамках новой схемы.