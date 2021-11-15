Вопросы национальной безопасности обретают решающее значение.

Если антимонопольщики многих стран и регионов, в которых реализуются процессоры с архитектурой Arm, в свете предстоящей сделки с NVIDIA больше обеспокоены вопросами конкуренции, то британские власти не скрывают, что она способна оказать влияние на сферу национальной безопасности, не говоря уже о вопросах социального характера типа сохранения рабочих мест. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на The Sunday Times, британские чиновники склоняются к идее запуска второй фазы антимонопольного расследования обсуждаемой сделки NVIDIA по поглощению Arm.

реклама

Источник изображения: The Working Journal

анонсы и реклама <b>3060 ASUS за копейки </b>в Регарде Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке RTX 3060 Gigabyte Aorus за копейки, надо брать MSI RTX 3070 еще дешевле 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр -35000р на RTX 3080 MSI Gaming

Поскольку Великобритания вышла из состава Евросоюза, она теперь действует в этом направлении самостоятельно, хотя и антимонопольщики объединённой Европы в прошлом месяце начали дополнительно изучать условия сделки, ссылаясь на риски роста цен, сужения выбора и замедления инноваций. В Великобритании оценивать возможные последствия сделки готовы не только антимонопольщики, но и министерство, отвечающее за цифровые технологии и культуру. Именно за этим ведомством будет последнее слово в вопросе согласования сделки с точки зрения национальной безопасности. О решении начать вторую фазу изучения условий сделки британские власти могут объявить завтра. Представители NVIDIA выражают надежду, что новый этап согласования позволит компании доказать способность предстоящей сделки ускорить развитие Arm.