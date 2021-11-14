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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Крупнейший акционер Toshiba не готов сразу поддержать план реструктуризации
Обсуждение будет вынесено на собрание акционеров в следующем году.
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Фонду Effissimo Capital Management принадлежат 9,9% акций корпорации Toshiba, и хотя многие обыватели были уверены, что он выступал в числе инициаторов предложенного недавно плана по разделению компании на три независимые части, в действительности крупнейший акционер Toshiba пока не определился со своим решением, как поясняет Reuters. Японские СМИ успели распространить информацию о наличии у Effissimo Capital Management возражений, но представители фонда дали понять, что это не так.

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Источник изображения: Reuters

Фактически, крупнейший акционер Toshiba будет готов дать оценку предложенному плану реструктуризации только на очередном собрании акционеров, которое состоится в следующем году, после всестороннего изучения особенностей плана и плотного общения с представителями корпорации. Последние выразили готовность предоставить инвесторам всю необходимую информацию.

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Напомним, Toshiba собирается разделиться на три независимых компании. Первая займётся инфраструктурными и энергетическими проектами, а также квантовыми вычислениями. Вторая сосредоточится на выпуске жёстких дисков и силовой электроники, а третья будет контролировать до 40% акций Kioxia – производителя твердотельной памяти, который был создан в 2018 году на базе бывших активов самой Toshiba.

#финансы #toshiba #акции #сделка
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