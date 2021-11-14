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Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Samsung Electronics впервые за пять лет посетит США
Необходимо лично выбрать место для строительства нового предприятия.
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Пандемия очевидным образом ограничила интенсивность деловых поездок, многие вопросы теперь решаются дистанционно даже на самом высоком уровне, но вышедший в августе на свободу вице-президент Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) в свою первую командировку после освобождения из тюрьмы организовал в США и Канаду, как сообщает Bloomberg со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

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Источник изображения: Bloomberg

Ожидается, что в США фактический руководитель Samsung и «наследник империи» встретится с крупными клиентами и партнёрами, а также поставит точку в выборе площадки для строительства нового предприятия стоимостью $17 млрд, которое сосредоточится на выпуске полупроводниковых компонентов для сторонних заказчиков. Сейчас за право разместить новое предприятие конкурируют две площадки в Техасе, на одной из которых аналогичное производство уже функционирует.

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Одновременно глава Samsung посетит Бостон для переговоров по поводу поставок вакцин Moderna, которые профильное подразделение южнокорейской компании производит по лицензии.

#samsung #полупроводники #сша
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