Пандемия очевидным образом ограничила интенсивность деловых поездок, многие вопросы теперь решаются дистанционно даже на самом высоком уровне, но вышедший в августе на свободу вице-президент Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) в свою первую командировку после освобождения из тюрьмы организовал в США и Канаду, как сообщает Bloomberg со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.
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Ожидается, что в США фактический руководитель Samsung и «наследник империи» встретится с крупными клиентами и партнёрами, а также поставит точку в выборе площадки для строительства нового предприятия стоимостью $17 млрд, которое сосредоточится на выпуске полупроводниковых компонентов для сторонних заказчиков. Сейчас за право разместить новое предприятие конкурируют две площадки в Техасе, на одной из которых аналогичное производство уже функционирует.
Одновременно глава Samsung посетит Бостон для переговоров по поводу поставок вакцин Moderna, которые профильное подразделение южнокорейской компании производит по лицензии.