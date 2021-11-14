К особенностям сопутствующего эксперимента можно отнести использование Windows Server 2022.

MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки

MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки

Американский энтузиаст Forks последовательно реализовывал свою стратегию покорения вершин рейтинга HWBot x265 при помощи процессоров семейства AMD Ryzen Threadripper, охлаждаемых жидкостной системой. Взявшись за разгон старшей модели, Ryzen Threadripper 3990X, автор эксперимента при помощи водоблока поднял частоту до 3999 МГц.

реклама

Источник изображения: HWBot, Forks

В тесте HWBot x265 4K это позволило набрать 101,672 кадра в секунду и занять первое место среди процессоров с 64 ядрами и в модельном зачёте соответственно.

Источник изображения: HWBot, Forks

анонсы и реклама <b>3060 ASUS за копейки </b>в Регарде Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке RTX 3060 Gigabyte Aorus за копейки, надо брать MSI RTX 3070 еще дешевле 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр -35000р на RTX 3080 MSI Gaming

Более того, даже в абсолютном рейтинге такой результат удостоился третьего места, что весьма неплохо с учётом наличия ещё 1563 записей и использования системы жидкостного охлаждения. В качестве программной платформы выступила Windows Server 2022 Datacenter.