Американский энтузиаст Forks последовательно реализовывал свою стратегию покорения вершин рейтинга HWBot x265 при помощи процессоров семейства AMD Ryzen Threadripper, охлаждаемых жидкостной системой. Взявшись за разгон старшей модели, Ryzen Threadripper 3990X, автор эксперимента при помощи водоблока поднял частоту до 3999 МГц.
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В тесте HWBot x265 4K это позволило набрать 101,672 кадра в секунду и занять первое место среди процессоров с 64 ядрами и в модельном зачёте соответственно.
Более того, даже в абсолютном рейтинге такой результат удостоился третьего места, что весьма неплохо с учётом наличия ещё 1563 записей и использования системы жидкостного охлаждения. В качестве программной платформы выступила Windows Server 2022 Datacenter.