Для воскресного утра самым увлекательным видом вычислений является подсчёт денег в чужом кармане, и недельная активность Илона Маска (Elon Musk), который по совокупности принадлежащих ему ценных бумаг время от времени признаётся самым состоятельным человеком мира, для этого подходит лучше всего. Всю неделю миллиардер продавал часть принадлежащих ему акций, хотя наивно было бы думать, что на соответствующие поступки он решился сугубо по результатам социологического опроса, проведённого самостоятельно среди своих подписчиков в Twitter. Маск в любом случае стал бы продавать акции в этом квартале, поскольку деньги потребуются ему для уплаты налогов и приобретения новых пакетов акций по гораздо более низкой цене, чем предполагают биржевые котировки.
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Сайт CNBC отметил, что в пятницу Маск через принадлежащий ему траст продал ещё один пакет акций на сумму $1,2 млрд, доведя итоговую выручку за неделю от подобных операций до $6,9 млрд. В собственности миллиардера остаются более 166 млн акций Tesla.
Подобные известия не могли не сказаться на динамике курса акций Tesla. За неделю он снизился на 15,4 %, продемонстрировав худшую динамику за последние 20 месяцев. От звания худшей недели в истории торгов акциями Tesla прошедший период уберёг только тот факт, что в феврале и марте прошлого года акции снизились в цене ещё сильнее на фоне известий о начале пандемии. В целом с начала года акции Tesla выросли в цене на 46%, а четвёртого ноября они успели обновить максимум на отметке $1229.