Вся подобная активность привела к снижению курса акций компании на 15%.

Для воскресного утра самым увлекательным видом вычислений является подсчёт денег в чужом кармане, и недельная активность Илона Маска (Elon Musk), который по совокупности принадлежащих ему ценных бумаг время от времени признаётся самым состоятельным человеком мира, для этого подходит лучше всего. Всю неделю миллиардер продавал часть принадлежащих ему акций, хотя наивно было бы думать, что на соответствующие поступки он решился сугубо по результатам социологического опроса, проведённого самостоятельно среди своих подписчиков в Twitter. Маск в любом случае стал бы продавать акции в этом квартале, поскольку деньги потребуются ему для уплаты налогов и приобретения новых пакетов акций по гораздо более низкой цене, чем предполагают биржевые котировки.

реклама

Сайт CNBC отметил, что в пятницу Маск через принадлежащий ему траст продал ещё один пакет акций на сумму $1,2 млрд, доведя итоговую выручку за неделю от подобных операций до $6,9 млрд. В собственности миллиардера остаются более 166 млн акций Tesla.

Источник изображения: Reuters

анонсы и реклама <b>3060 ASUS за копейки </b>в Регарде Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке RTX 3060 Gigabyte Aorus за копейки, надо брать MSI RTX 3070 еще дешевле 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр -35000р на RTX 3080 MSI Gaming

Подобные известия не могли не сказаться на динамике курса акций Tesla. За неделю он снизился на 15,4 %, продемонстрировав худшую динамику за последние 20 месяцев. От звания худшей недели в истории торгов акциями Tesla прошедший период уберёг только тот факт, что в феврале и марте прошлого года акции снизились в цене ещё сильнее на фоне известий о начале пандемии. В целом с начала года акции Tesla выросли в цене на 46%, а четвёртого ноября они успели обновить максимум на отметке $1229.