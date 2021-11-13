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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA уверен, что сделка с Arm позволит последней преуспеть в новых сферах деятельности
Расширен будет как бюджет на разработки, так и их спектр.
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Основатель NVIDIA охотно использует виртуальную площадку GTC 2021 для трансляции своих идей по самому широкому спектру вопросов, поэтому запечатлённые представителями Yahoo Finance его комментарии по поводу перспектив сделки с Arm оказались вполне предсказуемыми.

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Источник изображения: Getty Images

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По мнению Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang), превратившись в часть NVIDIA, британский разработчик Arm получит возможность ускорить свои разработки и расширить спектр своей деятельности. Сейчас Arm преуспевает в сегменте мобильных устройств, но с помощью NVIDIA компания сможет проявить себя с лучшей стороны во всех других сегментах вычислений, как отметил глава американского разработчика графических решений.

#nvidia #arm #сделка
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