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Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США отвергли план Intel по расширению производства в Китае
Лучше пусть всем будет хуже, чем китайцам лучше.
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Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные осведомлённые источники сообщило, что власти США запретили Intel организацию обработки кремниевых пластин на территории предприятия в китайском Чэнду, где процессоры и чипсеты уже много лет тестируются и монтируются в корпус, обретая вид готового к использованию изделия.

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Источник изображения: TSMC

Процессорный гигант, если верить первоисточнику, предлагал организовать в Китае обработку кремниевых пластин к концу следующего года, чтобы способствовать скорейшему решению проблемы дефицита компонентов. При этом Intel претендовала на государственные субсидии, которые должны быть направлены на расширение американских производственных площадок и повышение интенсивности исследовательских работ на территории США.

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Такой противоречивый план не понравился администрации нынешнего президента США, и чиновники категорически запретили Intel расширять производство на территории Китая. Кстати, у компании есть ещё исследовательский центр в Шанхае, так что Чэнду является не единственной площадкой Intel в Китае. Процессорный гигант недавно заявил о выделении $20 млрд на строительство двух новых предприятий в Аризоне, а также пообещал до конца года определиться с местом строительства предприятия в Европе, которое будет обслуживать сторонних клиентов. Выпуск автомобильных компонентов по 16-нм технологии Intel уже удалось наладить в Ирландии. Китайское предприятие по выпуску твердотельной памяти в Даляне должно по условиям сделки с SK hynix перейти под контроль этой южнокорейской компании.

#intel #полупроводники #китай #дефицит #сша
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