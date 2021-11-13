Лучше пусть всем будет хуже, чем китайцам лучше.

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные осведомлённые источники сообщило, что власти США запретили Intel организацию обработки кремниевых пластин на территории предприятия в китайском Чэнду, где процессоры и чипсеты уже много лет тестируются и монтируются в корпус, обретая вид готового к использованию изделия.

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Источник изображения: TSMC

Процессорный гигант, если верить первоисточнику, предлагал организовать в Китае обработку кремниевых пластин к концу следующего года, чтобы способствовать скорейшему решению проблемы дефицита компонентов. При этом Intel претендовала на государственные субсидии, которые должны быть направлены на расширение американских производственных площадок и повышение интенсивности исследовательских работ на территории США.

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Такой противоречивый план не понравился администрации нынешнего президента США, и чиновники категорически запретили Intel расширять производство на территории Китая. Кстати, у компании есть ещё исследовательский центр в Шанхае, так что Чэнду является не единственной площадкой Intel в Китае. Процессорный гигант недавно заявил о выделении $20 млрд на строительство двух новых предприятий в Аризоне, а также пообещал до конца года определиться с местом строительства предприятия в Европе, которое будет обслуживать сторонних клиентов. Выпуск автомобильных компонентов по 16-нм технологии Intel уже удалось наладить в Ирландии. Китайское предприятие по выпуску твердотельной памяти в Даляне должно по условиям сделки с SK hynix перейти под контроль этой южнокорейской компании.