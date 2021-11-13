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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Foxconn ожидает, что дефицит компонентов продлится до второй половины следующего года
Но ситуация начнёт улучшаться уже в этом месяце.
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Представители Foxconn, как поясняет Reuters, вполне ожидаемо воспользовались квартальным отчётным мероприятием для трансляции своих прогнозов по поводу продолжительности кризиса в полупроводниковой отрасли, который нарушил нормальное снабжение чипами многих отраслей мировой экономики.

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Источник изображения: Ann Wang/Reuters

В текущем квартале выручка Foxconn должна сократиться более чем на 15% из-за пресловутого дефицита компонентов. Строить прогнозы на следующий год компания берётся с осторожностью, предполагая, что дефицит сохранится до его второй половины. В минувшем квартале, напротив, прибыль Foxconn выросла на 20%, подогреваемая заказами Apple на выпуск смартфонов нового поколения, а выручка увеличилась на 9% в годовом сравнении. С другой стороны, проблемы с поставками компонентов в регионе ЮВА должны начать отступать в текущем месяце, по словам представителей компании.

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Попутно отмечается, что получать первую выручку в качестве контрактного производителя электромобилей Foxconn начнёт в третьем квартале 2022 года, когда в штате Огайо на предприятии Lordstown Motors начнётся сборка электрических пикапов Endurance этой марки. В планы Foxconn также входит организация локальных производств электромобилей в Европе, Индии и на Ближнем Востоке.

#apple #финансы #полупроводники #foxconn #дефицит #электромобили
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