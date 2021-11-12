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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA готова создавать функциональные блоки для чипов сторонней разработки
Работать на заказ для тех, кому интересна экосистема CUDA.
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По большому счёту, своим нынешним успехом в сфере ускорения вычислений силами GPU компания NVIDIA обязана среде программирования CUDA, которую предложила несколько лет назад. В рамках конференции GTC 2021 основатель и генеральный директор компании Дженсен Хуан (Jen-Hsung Huang), как отмечает издание The Register, высказался по поводу перспектив появления чипов сторонних разработчиков, поддерживающих CUDA.

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Источник изображения: YouTube, NVIDIA

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Открывать доступ конкурентам к аппаратной части этой экосистемы NVIDIA не собирается – другими словами, бесплатно выпускать совместимые с этой средой процессоры никто из сторонних компаний не сможет. С другой стороны, сама NVIDIA готова на заказ разрабатывать для других компаний функциональные блоки процессоров, поддерживающие ускорение вычислений через CUDA. Она, кстати, не так давно объявила о сотрудничестве с MediaTek в сфере создания мобильных процессоров со встроенной графикой, поэтому и в сегменте ускорения вычислений она может действовать схожим образом.

#nvidia #gpgpu #cuda #дженсен хуанг
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