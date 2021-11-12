И компания Intel, и TSMC явно дали европейским чиновникам понять, что для организации новых производств на территории региона они категорически рассчитывают на субсидии из бюджета. Глава комиссии по конкуренции в составе властей объединённой Европы, Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), как сообщает Bloomberg, предостерегла своих коллег от принятия необдуманных решений в этой сфере.
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Под предлогом борьбы с дефицитом компонентов занимающиеся производством чипов компании могут привлекать средства налогоплательщиков в избыточных количествах, при этом не гарантируя адекватной отдачи, как считает европейская чиновница. Государственная поддержка должна быть предусмотрена только для запуска самых необходимых региону проектов, а выгоду от их реализации должны получать все страны Евросоюза в равной мере, как считает лидер европейских антимонопольщиков.
Чтобы покрыть собственные потребности в полупроводниковых компонентах за счёт локальных производств, Европа должна будет потратить 330 млрд евро, как считает Вестагер. По её словам, «самодостаточность – это иллюзия, которая приведёт лишь к росту цен на чипы и негативно скажется на всех сегментах рынка». По её мнению, бороться с дефицитом нужно на международном уровне совместными усилиями, используя систему раннего предупреждения о надвигающемся кризисе поставок.