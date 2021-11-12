Удобный справочный материал для начинающих владельцев систем с разъёмом LGA 1700.
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Так уж вышло, что к моменту повышения своей дневной активности сайт VideoCardz не только обнаружил публикацию на страницах FanlessTech об экономичных версиях процессоров Intel Alder Lake-S с уровнем TDP не более 35 Вт, но и присовокупил к ней данные из таблицы на страницах сайта Dell, в которой фигурировали характеристики моделей с обычным диапазоном TDP, но без свободного множителя.
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Источник изображения: VideoCardz
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В результате появилась удобная таблица, в которой отображены характеристики всех известных на данный момент моделей Alder Lake-S, а также цены тех из них, которые уже начали поступать в продажу.