Удобный справочный материал для начинающих владельцев систем с разъёмом LGA 1700.

Так уж вышло, что к моменту повышения своей дневной активности сайт VideoCardz не только обнаружил публикацию на страницах FanlessTech об экономичных версиях процессоров Intel Alder Lake-S с уровнем TDP не более 35 Вт, но и присовокупил к ней данные из таблицы на страницах сайта Dell, в которой фигурировали характеристики моделей с обычным диапазоном TDP, но без свободного множителя.

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Источник изображения: VideoCardz

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В результате появилась удобная таблица, в которой отображены характеристики всех известных на данный момент моделей Alder Lake-S, а также цены тех из них, которые уже начали поступать в продажу.