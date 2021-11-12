Утреннее поверхностное знакомство с результатами деятельности SMIC в третьем квартале на страницах ресурса Nikkei Asian Review сменилось более обстоятельным изложением, и это позволило понять, что 67% квартальной выручки этой компании обеспечили китайские клиенты. Возможности SMIC в удовлетворении спроса с их стороны пока ограничены, но компания только в этом году собирается выделить $4,3 млрд на капитальные затраты, а в следующем году увеличит данную сумму.
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В трёх регионах КНР компания сейчас строит новые предприятия, что в ближайшие годы позволит ей увеличить ежемесячный объём обрабатываемых кремниевых пластин с 120 до 360 тысяч штук. Примерно треть выручки компании сейчас формируют заказы на выпуск чипов для смартфонов. Китайские производители соответствующих устройств заинтересованы в использовании компонентов местного происхождения. По итогам следующего года SMIC рассчитывает увеличить выручку на 39% до $5,4 млрд, опередив по темпам роста остальную мировую отрасль.