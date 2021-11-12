У них в ряде версий не будет экономичных ядер серии E.

MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки

MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки

В наше безумное время ультимативных изменений конъюнктуры сайт FanlessTech остаётся верен изначально выбранной информационной политике, освещая преимущественно события из весьма ограниченной сферы, имеющей отношение к малогабаритным настольным системам с низким уровнем энергопотребления и преимущественно пассивными системами охлаждения.

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Источник изображения: Neousys Technology

По информации источника, в начале следующего года компания Intel порадует целевую аудиторию выпуском специальных моделей процессоров семейства Alder Lake, чей уровень TDP не будет превышать 35 Вт.

Core i9-12900T: 16 (8+8 ядер), 24 потока, 30 Мбайт кеша L3, до 4.9 ГГц, UHD Graphics 770;

Core i7-12700T: 12 (8+4 ядра), 20 потоков, 25 Мбайт кеша L3, до 4.7 ГГц, UHD Graphics 770;

Core i5-12600T: 6 (6+0 ядер), 12 потоков, 18 Мбайт кеша L3, до 4.6 ГГц, UHD Graphics 770;

Core i5-12500T: 6 (6+0 ядер), 12 потоков, 18 Мбайт кеша L3, до 4.4 ГГц, UHD Graphics 770;

Core i5-12400T: 6 (6+0 ядер), 12 потоков, 18 Мбайт кеша L3, до 4.2 ГГц, UHD Graphics 730;

Core i3-12300T: 4 (4+0 ядра), 8 потоков, 12 Мбайт кеша L3, до 4.2 ГГц, UHD Graphics 730;

Core i3-12100T: 4 (4+0 ядра), 8 потоков, 12 Мбайт кеша L3, до 4.1 ГГц, UHD Graphics 730.

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Заявленные для перечисленных моделей максимальные частоты внушают надежду на приличный уровень производительности, а вот отсутствие экономичных ядер у младших моделей серии вызывает опасения по поводу энергоэффективности подобных систем. Впрочем, и до появления гибридной архитектуры у Intel существовали процессоры с аналогичным тепловым пакетом, и со своими задачами они нормально справлялись.