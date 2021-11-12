По крайней мере, в этом году выручка продолжит расти.

Квартальный отчёт NVIDIA будет опубликован на следующей неделе, но это не мешает опрошенным ресурсом Barron’s аналитикам делать прогнозы о дальнейшей динамике курса акций компании уже сейчас. Во многом время появления их комментариев, безусловно, связано с выступлением главы NVIDIA на открытии GTC 2021, в ходе которого он рассказал о развитии виртуальной инфраструктуры Omniverse.

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Источник изображения: NVIDIA

Именно она вдохновила экспертов Rosenblatt Securities заявить о повышении прогнозной цены акций NVIDIA с $300 до $400. Аналитики считают, что компания сильно опережает своих конкурентов как в этой сфере, так и во многих других. По мнению специалистов Susquehanna и Oppenheimer, компания NVIDIA от дефицита компонентов защищена лучше многих конкурентов, поскольку графическими процессорами её снабжают сразу два подрядчика – TSMC и Samsung. Напомним, впрочем, что в поколении Ampere каждый из них сосредоточен на своём направлении поставок: Samsung производит исключительно игровые графические процессоры, а TSMC – серверные ускорители вычислений.

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Эксперты ожидают, что в минувшем квартале NVIDIA не только увеличила выручку и прибыль, но и свою долю рынка. Правда, существенного толчка к росту курса акций публикация квартальной отчётности не обеспечит, поскольку подобные ожидания давно заложены в текущие котировки.