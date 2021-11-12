Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Нехватка чипов не помешает NVIDIA развивать свой бизнес, как считают аналитики
По крайней мере, в этом году выручка продолжит расти.
анонсы и реклама
Недорогие MSI RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать

Квартальный отчёт NVIDIA будет опубликован на следующей неделе, но это не мешает опрошенным ресурсом Barron’s аналитикам делать прогнозы о дальнейшей динамике курса акций компании уже сейчас. Во многом время появления их комментариев, безусловно, связано с выступлением главы NVIDIA на открытии GTC 2021, в ходе которого он рассказал о развитии виртуальной инфраструктуры Omniverse.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Именно она вдохновила экспертов Rosenblatt Securities заявить о повышении прогнозной цены акций NVIDIA с $300 до $400. Аналитики считают, что компания сильно опережает своих конкурентов как в этой сфере, так и во многих других. По мнению специалистов Susquehanna и Oppenheimer, компания NVIDIA от дефицита компонентов защищена лучше многих конкурентов, поскольку графическими процессорами её снабжают сразу два подрядчика – TSMC и Samsung. Напомним, впрочем, что в поколении Ampere каждый из них сосредоточен на своём направлении поставок: Samsung производит исключительно игровые графические процессоры, а TSMC – серверные ускорители вычислений.

анонсы и реклама
16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
MSI RTX 3070 еще дешевле
12 ядерный i7 12700K в Ситилинке
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр
Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming

Эксперты ожидают, что в минувшем квартале NVIDIA не только увеличила выручку и прибыль, но и свою долю рынка. Правда, существенного толчка к росту курса акций публикация квартальной отчётности не обеспечит, поскольку подобные ожидания давно заложены в текущие котировки.

#nvidia #аналитика #финансы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
Выручка Apple в Китае за предыдущие 12 месяцев выросла на 70%
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как и при помощи каких радиоволн осуществляется радиосвязь с подводными лодками на глубине
9
Популярный бенчмарк Cinebench с каждой версией занижает результаты AMD - моё исследование
135
Разрешение экрана занижает производительность AMD – мое исследование в 100 популярных играх
59
Мнение: большинство разработчиков софта и игр - безответственные и переоцененные лентяи
48
Ликбез: что такое рефреш процессора
32
5 новинок от Xiaomi - машина для химчистки, умная сушилка полотенец и другие
1
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M470 объемом 1 ТБ
9
Повторное тестирование Cinebench - занижение результатов AMD и возможная подмена версии
49
Обзор робота-пылесоса ILIFE A10s
11
Мои впечатления от игры Game of Thrones RPG. Часть вторая
3

Сейчас обсуждают

Manager
10:30
Повторное тестирование Cinebench - занижение результатов AMD и возможная подмена версии
Кеша
10:28
Показал сайт и все. Сам знаешь в реальных задачах будет все с точностью на оборот даже если 3шт 11600 к против 1шт 5950х и рузен выйдет победителем.
Повторное тестирование Cinebench - занижение результатов AMD и возможная подмена версии
Chimbal
10:28
Что то вяло ушел интел на уровень погрешности в пределах ~1% :)
Повторное тестирование Cinebench - занижение результатов AMD и возможная подмена версии
BUMM
10:27
Как Core i9-12900T будет работать на 35 Вт ? Ну понятно, что как то будет. Но какой смысл в таком процессоре при 35 Вт ?
Версии процессоров Intel Alder Lake с уровнем TDP не более 35 Вт появятся в начале следующего года
Manager
10:27
Повторное тестирование Cinebench - занижение результатов AMD и возможная подмена версии
Антон вырезай его
10:26
ну вот и обновишь еще разок, амдшники забавные
Ryzen 5600X не уступает Core i5-12600K в киберспортивных дисциплинах – Techtesters
1TronpmG5
10:26
Ты просто взял и уничтожил АМД своим комментом. :) Негодник.
Повторное тестирование Cinebench - занижение результатов AMD и возможная подмена версии
Chimbal
10:25
"всегда можно сослаться, что я делаю для пользователей" - а теперь иди и заставляй каждого блогера до последнего крутить HPET чтобы выкрутить разницу желаемую. Если не понял то обьясняю: никто в здра...
Повторное тестирование Cinebench - занижение результатов AMD и возможная подмена версии
Slow Mo
10:24
По версии Хуаниты майнеры причислены к геймерам))
Российские геймеры раскупили десятки видеокарт 11.11 – 48 GeForce RTX 3060 продано в Ситилинк
1TronpmG5
10:23
А у тебя есть точно такие же скриншоты, только с 12900К? :)
Повторное тестирование Cinebench - занижение результатов AMD и возможная подмена версии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем