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Новости Hardware Алексей Сычёв
Высокий спрос на чипы позволил SMIC увеличить выручку на 30,7%
Четыре члена совета директоров покинули свои посты.
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Как пояснило накануне издание Nikkei Asian Review, для китайского контрактного производителя чипов SMIC оглашение результатов квартала не было столь однозначным. Финансовые показатели на фоне высокого спроса на услуги компании продолжают улучшаться: выручка в минувшем квартале увеличилась на 30,7% до рекордных $1,41 млрд, прибыль выросла на 25% до $321 млн, а норма прибыли подскочила до рекордного уровня в 33,1%.

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Источник изображения: SMIC

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При этом в руководстве компании произошли кадровые изменения. Состав совета директоров покинули четыре человека, теперь он насчитывает 11 членов вместо пятнадцати. Вице-председатель совета директоров SMIC, Цзянь Шан-И (Chiang Snahg-Yi), который несколько лет руководил исследовательской деятельностью в TSMC, теперь покинул орган правления китайского конкурента. Один из двух генеральных директоров SMIC, Лян Мун Сун (Liang Mong-Song), обладающий опытом работы в Samsung, тоже исключён из состава совета директоров, но останется в должности руководителя компании. Чжоу Цзысюэ (Zhou Zixue), председатель совета директоров SMIC, ушёл в отставку ещё два месяца назад, и теперь его обязанности временно исполняет финансовый директор компании. По словам представителей SMIC, даже в следующем году компания не сможет удовлетворять спрос на свои услуги в полной мере, поскольку спрос превышает возможности производителя.

#полупроводники #литографическое производство #китай #smic
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