Многие наши читатели неоднократно сталкивались с тем, что большой мощный пылесос просто не способен очистить труднодоступные участки в доме. Мало того, часто нужно убрать пыль или мусор с мебели или полок, что вынуждает прибегать к старым добрым тряпкам, отбрасывая технологический прогресс на столетия назад. Ручной пылесос Deerma Corded Stick Vacuum Cleaner Blue (DX1000) способен не только справляться с ежедневной уборкой, но и позволит содержать в чистоте клавиатуру, электронику и даже бытовую технику.
Несмотря на небольшие размеры мощность всасывания составила 16 000 Па, при этом уровень шума достигает всего 75 дБ. Доступна сухая и влажная уборка, а потребление энергии не превышает 600 Вт. В наличии две дополнительные насадки, а компактные размеры позволяют легко решить традиционную проблему размещения бытовой техники в доме. Пылесос прост в управлении и не утомляет владельца даже если нужно убрать несколько комнат перед приходом гостей. Рециркуляция пыли блокируется за счёт трёхступенчатой системы фильтрации. Весь мусор поступает в специальный контейнер Deerma DX1000, где он плотно трамбуется за счёт мощного мотора, вращающегося со скоростью 38 000 оборотов в минуту.
Особый интерес может вызвать тонкая длинная насадка с небольшой щёткой. Она идеально подходит для очистки клавиатуры, а также может находить пыль, крошки и грязь там, где она обычно скапливается годами. В рамках распродажи 11.11 пылесос получил огромную скидку в размере 2655 рублей. это значит, что по сравнению с обычной ценой в 5999 рублей, он стоит всего 3344 рубля. Ссылка на товар.
Если предыдущий товар выполнен в цвете королевский сапфир (синий), то Deerma DX700 порадует любителей светлых тонов. Он прекрасно впишется в любой дизайн и может мирно стоять в углу или за шкафом, не привлекая лишнего внимания. Мощный двигатель на 15 000 Па не пропустит ни одной пылинки, а многоступенчатая система фильтрации HEPA гарантирует безопасную очистку, удерживая мусор в безмешковом контейнере. Удобная насадка вращается на 180 градусов, что упрощает задачу доступа к грязным участкам в доме, а уровень шума в 75 дБ эквивалентен обычному смеху или громкому разговору. Это значит, что во время очистки не нужно погружать весь дом в пронзительный гул, перекрывающий телевизор и музыку.
В комплекте идёт угловая щётка, а также щелевая насадка, которая идеально выполнит уборку внутри системного блока, уберёт из клавиатуры остатки еды и крошки, а также проникнет в самые потайные углы вашего дома. Всё это дополняется небольшим весом, что позволяет убирать пыль даже на шторах и шкафах. Ну а в результате в доме наступит полная чистота: под шкафами, под диванами, кроватью и в углах. Несомненно, ваш компьютер выразит вам особую благодарность, ведь пыль снижает эффективность системы, процессор перегревается, что приводит к преждевременным поломкам. Буквально вчера Deerma DX700 стоил 4990 рублей, ну а сегодня доступен за 2474 рубля по скидке в 2516 рублей. Уникальная возможность, которой стоит воспользоваться прямо сейчас. Ссылка на товар.
Пожалуй, одним из самых продвинутых устройств для уборки является новый Deerma VC20 Pro. Это настоящий шедевр, который способен взять за себя самую сложную работу, справляясь с загрязнениями не только в доме, но и в автомобиле. Именно так, ведь главная особенность ручного пылесоса состоит в наличии встроенного аккумулятора. Одного заряда хватит на 50 минут беспрерывной работы, а функция турборежима увеличивает эффективность уборки за счёт повышенной мощности всасывания. В комплекте идёт отдельная электрическая моющая насадка с резервуаром для воды. Это значит, что относительно небольшой ручной пылесос может провести полноценную влажную уборку, что обычно доступно более дорогим и громоздким аналогам.
По словам разработчиков, они сделали всё, чтобы уборка была комфортной. Так, больше не придётся нагибаться для снятия насадки, ведь специальная система позволит это сделать быстро и без лишних движений. В комплекте есть несколько насадок для сухой уборки, функционал которых оценят даже требовательные домохозяйки. Мощность всасывания в стандартном ежедневном режиме достигает 7 000 Па, а при включении функции турбо можно получить невероятные для такого компактного прибора 17 000 Па, что даже больше, чем у многих проводных аналогов.
Стандартная цена в 18 800 рублей больше не актуальна, ведь сегодня Deerma VC20 Pro стоит 8890 рублей, что гарантирует вам скидку в размере 9902 рубля. Ссылка на товар.