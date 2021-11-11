Большая распродажа 11.11 – это лучшее время для тысяч брендов привлечь внимание потенциальных покупателей, получив огромные прибыли за короткий промежуток времени. На самом деле многие компании готовятся к этому событию заранее, широко рекламируя свои скидки и лучшие предложения на рынке. Традиционно в ходе распродажи высоким спросом пользуется электроника, в том числе и средства личной гигиены. Сегодня мы предлагаем обратить внимание на бритвы Soocas.
Одна из лучших моделей на рынке – это без всякого сомнения Soocas S5. Она способна заинтересовать потенциального покупателя элегантным дизайном. Ручка удобно лежит в руке и не выскальзывает во время бритья, а кнопка включения размещена достаточно высоко, чтобы не касаться к ней пальцами. А вообще Soocas S5 представляет собой многофункциональную станцию, включающую машинку для бритья, тример, массажёр для лица и насадку для коррекции висков.
Первая насадка с тремя роторными плавающими головками обеспечивает глубокие чистое бритьё, повторяя контуры лица, что снижает давление на отдельные участки кожи и уменьшает раздражение. Внутри расположены высококачественные самозатачивающиеся лезвия, а сетка с двойным кольцом обеспечивает чистое и быстрое бритьё. Насадка для массажа включает 20 000 щетинок, способных бережно массировать лицо, очищая поры от жира и загрязнения. Насадка для висков не нуждается в представлении, поскольку позволяет заботиться о своём внешнем виде без постоянных походов в парикмахерскую. Тример состоит из множества острых двусторонних лезвий, вращающихся со скоростью 3000 движений в минуту, что срезает выступающие волоски, не причиняя боли и неприятных ощущений пользователю.
От одной зарядки бритва может проработать до одного месяца, но самое интересное – это большая скидка, позволяющая сэкономить 877 рублей. Так, д распродажи Soocas S5 стоила 5036 рублей, ну а сейчас её можно купить за 4159 рублей. Ссылка на товар.
Soocas S31 отличается рядом высокотехнологичных функций, о которых многие наши читатели даже не слышали. К примеру, от одного заряда бритва может проработать 300 дней. Мало того, когда нет времени ждать, достаточно всего 1 минуты у розетки для завершения полного цикла бритья. Особое любопытство вызывает функция автоматического бритья, когда Soocas S31 сама включится после контакта с кожей. Устройство получило самозатачивающиеся лезвия, а значит можно забыть о необходимости замены головки. Доступно сухое и влажное бритьё, а сам прибор не боится воды, обладая классом защиты IPX7. Зарядка осуществляется с помощью комплектного кабеля USB Type-C, а одно бритьё занимает всего минуту.
Ещё недавно Soocas S31 стоила 3478 рублей, но в рамках распродажи 11.11 получила скидку в размере 830 рублей, что даёт нам финальную цену в размере 2649 рублей. Ссылка на товар.
Soocas PINJING ES3 – это самый бюджетный представитель линейки, но это не значит, что здесь не на что посмотреть. Следить за зарядом аккумулятора можно на встроенном светодиодном дисплее, после бритья устройство можно мыть, а специальная система подрезает только волоски, не причиняя болезненных ощущений.
За качество бритья отвечает плавающая головка, которая удаляет волоски даже вокруг труднодоступных участков лица. Доступны два режима бритья, а встроенное лезвие для ухода за висками отлично справляется со своей работой благодаря использованию высококачественным материалам и специальной заточке. Полный заряд обеспечит 60 минут работы, что позволяет брать Soocas PINJING ES3 в командировку и путешествия, позабыв о необходимости поиска розетки. В ходе большой распродажи можно сэкономить 681 рубль, а значит 11.11 и несколько следующих дней бритва будет доступна по цене 1399 рублей. Ссылка на товар.