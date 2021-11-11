Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Электрические бритвы Soocas в рамках распродажи 11.11 доступны по скидке до 877 рублей
анонсы и реклама
Недорогие MSI RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать

Большая распродажа 11.11 – это лучшее время для тысяч брендов привлечь внимание потенциальных покупателей, получив огромные прибыли за короткий промежуток времени. На самом деле многие компании готовятся к этому событию заранее, широко рекламируя свои скидки и лучшие предложения на рынке. Традиционно в ходе распродажи высоким спросом пользуется электроника, в том числе и средства личной гигиены. Сегодня мы предлагаем обратить внимание на бритвы Soocas.



Одна из лучших моделей на рынке – это без всякого сомнения Soocas S5. Она способна заинтересовать потенциального покупателя элегантным дизайном. Ручка удобно лежит в руке и не выскальзывает во время бритья, а кнопка включения размещена достаточно высоко, чтобы не касаться к ней пальцами. А вообще Soocas S5 представляет собой многофункциональную станцию, включающую машинку для бритья, тример, массажёр для лица и насадку для коррекции висков.





Первая насадка с тремя роторными плавающими головками обеспечивает глубокие чистое бритьё, повторяя контуры лица, что снижает давление на отдельные участки кожи и уменьшает раздражение. Внутри расположены высококачественные самозатачивающиеся лезвия, а сетка с двойным кольцом обеспечивает чистое и быстрое бритьё. Насадка для массажа включает 20 000 щетинок, способных бережно массировать лицо, очищая поры от жира и загрязнения. Насадка для висков не нуждается в представлении, поскольку позволяет заботиться о своём внешнем виде без постоянных походов в парикмахерскую. Тример состоит из множества острых двусторонних лезвий, вращающихся со скоростью 3000 движений в минуту, что срезает выступающие волоски, не причиняя боли и неприятных ощущений пользователю.



От одной зарядки бритва может проработать до одного месяца, но самое интересное – это большая скидка, позволяющая сэкономить 877 рублей. Так, д распродажи Soocas S5 стоила 5036 рублей, ну а сейчас её можно купить за 4159 рублей. Ссылка на товар.



Soocas S31 отличается рядом высокотехнологичных функций, о которых многие наши читатели даже не слышали. К примеру, от одного заряда бритва может проработать 300 дней. Мало того, когда нет времени ждать, достаточно всего 1 минуты у розетки для завершения полного цикла бритья. Особое любопытство вызывает функция автоматического бритья, когда Soocas S31 сама включится после контакта с кожей. Устройство получило самозатачивающиеся лезвия, а значит можно забыть о необходимости замены головки. Доступно сухое и влажное бритьё, а сам прибор не боится воды, обладая классом защиты IPX7. Зарядка осуществляется с помощью комплектного кабеля USB Type-C, а одно бритьё занимает всего минуту.



Ещё недавно Soocas S31 стоила 3478 рублей, но в рамках распродажи 11.11 получила скидку в размере 830 рублей, что даёт нам финальную цену в размере 2649 рублей. Ссылка на товар.



Soocas PINJING ES3 – это самый бюджетный представитель линейки, но это не значит, что здесь не на что посмотреть. Следить за зарядом аккумулятора можно на встроенном светодиодном дисплее, после бритья устройство можно мыть, а специальная система подрезает только волоски, не причиняя болезненных ощущений.



За качество бритья отвечает плавающая головка, которая удаляет волоски даже вокруг труднодоступных участков лица. Доступны два режима бритья, а встроенное лезвие для ухода за висками отлично справляется со своей работой благодаря использованию высококачественным материалам и специальной заточке. Полный заряд обеспечит 60 минут работы, что позволяет брать Soocas PINJING ES3 в командировку и путешествия, позабыв о необходимости поиска розетки. В ходе большой распродажи можно сэкономить 681 рубль, а значит 11.11 и несколько следующих дней бритва будет доступна по цене 1399 рублей. Ссылка на товар.
#smartlife #soocas
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Большая распродажа 4К-телевизоров TCL со скидками до 19 000 рублей – Smart TV, Android и низкие цены
Зубные щётки SOOCAS получили скидку до 4750 рублей в рамках распродажи 11.11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему проекты Wargaming были неудачными, а некогда успешный World of Tanks стремительно угасает
203
Intel Alder Lake от ожиданий к реальности или послевкусие от новой платформы
165
Популярный бенчмарк Cinebench с каждой версией занижает результаты AMD - моё исследование
116
Как и при помощи каких радиоволн осуществляется радиосвязь с подводными лодками на глубине
9
Битва процессоров: Ryzen 3 1200 VS Pentium G6400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2060
17
Сравнение процессоров Emotiva XMC-2 / Yamaha CX-A5200 / Maranz 8805A, предпочтения для кино
62
Мнение: большинство разработчиков софта и игр - безответственные и переоцененные лентяи
46
Ликбез: что такое рефреш процессора
26
Мои впечатления от игры Game of Thrones RPG. Часть первая
3
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M470 объемом 1 ТБ
9

Сейчас обсуждают

REY_B_
22:09
Сейчас для многих, работать западло, а жить за счёт других "святое".
Авторы Call of Duty Vanguard удалили из игры оскорбительный для мусульман контент
llucul
22:09
Аха-ахах )))) Иззю предидущие статьи так задели , что Иззя решил потроллить в отместку ? Не поможет )))
Разрешение экрана занижает производительность AMD – мое исследование в 100 популярных играх
Сяхуни Есбунузу
22:08
гыгыггыыыы "Вдоволь натерпевшись мучений с RTX 3090 на системе с Intel, для тестов AMD удалось достать HD 5970 и все проблемы с драйверами разом исчезли."
Разрешение экрана занижает производительность AMD – мое исследование в 100 популярных играх
Viktor Troska
22:07
может он имеет в виду мекку
Авторы Call of Duty Vanguard удалили из игры оскорбительный для мусульман контент
Me4tatelI&gt;
22:07
cb нельзя сравнивать результаты разных версий это же везде говорится и про cb и про cpu-z да и про любой бенчмрк гении...
Популярный бенчмарк Cinebench с каждой версией занижает результаты AMD - моё исследование
Inqizitor
22:05
Что этот кал делает на главной? Как может быть на Интеле одинаковый средний фпс в 800*600 и 3840x2160, с учётом того, что 5970 это древний кал с кросфаером.
Разрешение экрана занижает производительность AMD – мое исследование в 100 популярных играх
Виталий Shokerxxx
22:02
https://www.youtube.com/watch?v=Q4k-hfCDrcY
Разрешение экрана занижает производительность AMD – мое исследование в 100 популярных играх
Артур Завьялов
22:00
Другими словами... Я и мой друг Вася купили в салоне тоёты две машины. Я купил ленд крузер, а Вася купил камри. Из салона мы выехали одновременно и до пятого светофора по загруженному городу мы приеха...
Популярный бенчмарк Cinebench с каждой версией занижает результаты AMD - моё исследование
Kuyak
21:58
Что тут гениального? Аффтар даже не потрудился цифры по-разнообразнее нарисовать и список игр ограничить ПиСишными. Это не юмор, это йумар.
Разрешение экрана занижает производительность AMD – мое исследование в 100 популярных играх
Сяхуни Есбунузу
21:58
Собсно всем вменяемым владельцам процессоров всё было давно понятно. Молодец высек в граните неопровержимые пруфы! Опасаюсь только, что агенты голубых начнут на тебя давить, если будут предлагать взят...
Разрешение экрана занижает производительность AMD – мое исследование в 100 популярных играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем