Ценные данные могут попасть в руки недоброжелателей.

К началу этой недели крупнейшие поставщики полупроводников должны были дать принципиальное согласие на предоставление министерству торговли США данных об объёме поставок и количестве заказанных крупнейшими клиентами компонентов, а также много другой информации, которая помогла бы американскому ведомству найти проблемные места в цепочке снабжения автомобильной и многих других отраслей. По данным Bloomberg, такой подход к решению проблемы уже вызвал обеспокоенность крупнейших участников рынка, среди которых были замечены TSMC, Intel, Samsung, Apple, Amazon и Toyota.

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Источник изображения: TSMC

Компании, уже предоставившие информацию американским чиновникам, постарались удалить все прямые упоминания конкретных клиентов, оставив только численные характеристики. Китайские СМИ уже заявили, что получив доступ к такой информации, власти США могут использовать её для протекции национальных производителей типа той же Intel в ущерб, например, TSMC или Samsung.

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Сами упомянутые компании тоже считают, что власти США, образно говоря, заняты не тем, чем нужно. Такое ненавязчивое принуждение к сбору информации может послужить примером для властей других стран, которые способны применить полученные данные во вред упомянутым компаниям. Участники опроса выразили недовольство отсутствием прозрачности по поводу дальнейшего использования такой информации. Властям США, по мнению группы компаний, следовало бы сосредоточиться на финансировании национальных исследований и разработок, а также развитии производственной инфраструктуры, уделяя особое внимание слабым местам американской промышленности.