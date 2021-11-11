Почти все деньги будут потрачены в ближайшее время.

Первые шаги Илона Маска (Elon Musk) по реализации как бы принятого в результате голосования на страницах Twitter решения о продаже десяти процентов принадлежащих ему акций указывали на то, что подобные сделки планировались миллиардером заблаговременно. По крайней мере, как уточняет CNBC, ещё 14 сентября была запланирована продажа 930 тысяч акций на сумму $1,1 млрд по текущему курсу. Эту возможность Илон Маск реализовал на текущей неделе, как гласят поданные в регулирующие органы США документы.

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Источник изображения: CNBC

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Кроме того, через связанные с главой Tesla трасты к середине недели было продано 3,5 млн акций компании на сумму около $3,88 млрд. Таким образом, Маску за пару дней удалось выручить $5 млрд от реализации принадлежащих ему акций Tesla. В его собственности по-прежнему остаётся 166 млн акций, и до августа следующего года он имеет право выкупить ещё 22 млн акций по цене намного ниже рыночной. В ближайшее время Маск должен купить 2,1 млн акций, а также уплатить налоги, поэтому в сухом остатке ему достанется не так много денежных средств, как можно подумать.