Как сообщает Yahoo Finance, основатель и бессменный лидер NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) использовал сцену осенней сессии GTC для трансляции своих суждений о природе кризиса в полупроводниковой отрасли, который наблюдается уже не первый месяц.
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Во-первых, он заявил, что с дефицитом компонентов придётся мириться до конца следующего года, и у компании NVIDIA нет рецептов гарантированного и быстрого разрешения сопутствующих проблем. Во-вторых, он считает, что спрос на видеокарты не будет снижаться после нормализации ситуации с поставками. Пандемия заставила многих клиентов работать на дому, и они стараются иметь на всякий случай производительный настольный компьютер, поэтому спрос на видеокарты останется на высоком уровне. Тем более, что глава NVIDIA не отступает от своего тезиса о неизбежности увеличения аудитории геймеров.
При этом NVIDIA не так беспомощна перед дефицитом, как может показаться. Во-первых, её снабжают графическими процессорами TSMC и Samsung, а это лучше, чем зависеть от единственного поставщика. Во-вторых, масштабы бизнеса позволяют ей рассчитывать на кое-какие привилегии, как не скрывает глава компании.