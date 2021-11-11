Ресурс VideoCardz со ссылкой на свежие комментарии известного инсайдера Greymon55 пояснил, что мобильные процессоры AMD с архитектурой Zen 4 будут сочетать 5-нм технологию изготовления и наличие до 16 вычислительных ядер при уровне TDP не более 45 Вт. Такие характеристики приписываются старшим гибридным процессорам семейства Raphael-H. Они смогут одновременно обрабатывать до 32 потоков.
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Более простые процессоры Phoenix-H предложат до восьми ядер и шестнадцати потоков, их уровень TDP не превысит 40 Вт. При этом архитектура Zen 4 тоже никуда не денется, как и 5-нм техпроцесс производства. Эти процессоры должны выйти только в следующем году. Появятся ли 16 ядер у гибридных процессоров AMD в настольном сегменте, пока остаётся загадкой.