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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Нашли крайнего: участники рынка считают, что в дефиците чипов виновата Texas Instruments
Зато на рынке пассивных электронных элементов дефицита уже нет.
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Распутать клубок проблем, порождённых в полупроводниковой отрасли пандемией, сейчас пытается министерство торговли США, но это не значит, что участники рынка не могут высказывать свои идеи о причастности тех или иных компаний к усугублению ситуации в отрасли. Как отмечает DigiTimes, производители ноутбуков решили обвинить во всём компанию Texas Instruments, чьи компоненты остаются в дефиците и мешают производить мобильные компьютеры в достаточных количествах.

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Источник изображения: Dallas Morning News

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Решить проблему могло бы увеличение объёмов производства продукции Texas Instruments, но производители ноутбуков считают, что эта американская компания вряд ли существенно увеличит объёмы поставок компонентов. Зато производители пассивных электронных компонентов столкнулись со снижением спроса – в дефиците оказались именно активные электронные компоненты, а пассивные без них тоже никому особо не требуются. В следующем году ситуация должна нормализоваться, как считают производители пассивных элементов.

#электроника #ноутбуки #дефицит
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Продаж нет, крупных заказов на поставки нет. Рынок замер в ожидании, царит неразбериха. Все понимают, что грядёт большой ПИЗД%Ц.
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Xmast
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Такой ценник и был на эти процы. Держите пользователей за дурачков. И вообще если смотреть на олдер лейки то в днс с момента продаж они самые лучшие т.к. комплектом. И тот же 12900к можно за 50к взять...
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Bryant333
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Скрыли и скрыли. Ничего сверхестественного не вижу.
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avtoelectrik
13:01
насамом деле интел скинул цены потому что лажа получилась а не процессоры с недаядрами раз,и керогазы два!!!,то что трубят интелфаны что мониторинг показывает другое тогда обьясните какого хрена врм д...
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Zmax
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