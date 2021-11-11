Зато на рынке пассивных электронных элементов дефицита уже нет.

Распутать клубок проблем, порождённых в полупроводниковой отрасли пандемией, сейчас пытается министерство торговли США, но это не значит, что участники рынка не могут высказывать свои идеи о причастности тех или иных компаний к усугублению ситуации в отрасли. Как отмечает DigiTimes, производители ноутбуков решили обвинить во всём компанию Texas Instruments, чьи компоненты остаются в дефиците и мешают производить мобильные компьютеры в достаточных количествах.

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Источник изображения: Dallas Morning News

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Решить проблему могло бы увеличение объёмов производства продукции Texas Instruments, но производители ноутбуков считают, что эта американская компания вряд ли существенно увеличит объёмы поставок компонентов. Зато производители пассивных электронных компонентов столкнулись со снижением спроса – в дефиците оказались именно активные электронные компоненты, а пассивные без них тоже никому особо не требуются. В следующем году ситуация должна нормализоваться, как считают производители пассивных элементов.