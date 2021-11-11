Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
ASUS рассчитывает на увеличение выручки от реализации видеокарт по итогам квартала
Ноутбуки тоже отставать не будут.
анонсы и реклама
Недорогие MSI RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать

Пока контрактные производители ноутбуков гадают, как дальше будет вести себя их выручка в условиях сохраняющегося дефицита компонентов, издание DigiTimes сообщает об уверенности Asustek Computer в положительной динамике выручки и прибыли в текущем квартале на направлении ноутбуков и видеокарт.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

анонсы и реклама
16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
MSI RTX 3070 еще дешевле
12 ядерный i7 12700K в Ситилинке
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр
Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming

Не факт, конечно, что рост выручки и объёмов поставок в количественном выражении будут пропорциональными. Квартальные отчёты той же AMD уже не первый раз доказывают, что средние цены реализации растут опережающими темпами, а выручка может увеличиваться даже в условиях сокращения объёмов поставок продукции.

#финансы #asus #видеокарты #ноутбуки #asustek
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Выручка Apple в Китае за предыдущие 12 месяцев выросла на 70%
Спрос со стороны майнеров перестал разогревать цены на видеокарты NVIDIA GeForce на вторичном рынке
Криптопохмелье накроет NVIDIA к октябрю
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему проекты Wargaming были неудачными, а некогда успешный World of Tanks стремительно угасает
169
Intel Alder Lake от ожиданий к реальности или послевкусие от новой платформы
145
Сравнение процессоров Emotiva XMC-2 / Yamaha CX-A5200 / Maranz 8805A, предпочтения для кино
62
Битва процессоров: Ryzen 3 1200 VS Pentium G6400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2060
16
Как и при помощи каких радиоволн осуществляется радиосвязь с подводными лодками на глубине
5
Мои впечатления от игры Game of Thrones RPG. Часть первая
3
Популярный бенчмарк Cinebench с каждой версией занижает результаты AMD - моё исследование
18
Обзор робота-пылесоса ILIFE A10s
11
Мнение: большинство разработчиков софта и игр - безответственные и переоцененные лентяи
7
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M470 объемом 1 ТБ
1

Сейчас обсуждают

Александр Коротя
09:51
windows 7 И тесты, новые версии? Серьёзно?
Популярный бенчмарк Cinebench с каждой версией занижает результаты AMD - моё исследование
shanghai100500
09:50
ты это своему папке скажи убогий лол
Популярность криптовалюты Raptoreum может привести к дефициту процессоров AMD Ryzen
KAHAT
09:50
Один вопрос... А с чего Вы взяли, что здесь пропорция разницы линейная должна быть?
Популярный бенчмарк Cinebench с каждой версией занижает результаты AMD - моё исследование
Ваня Рудык
09:49
Звучит с призмы человека, который год за годом ждал и верил что картошка закроется, но истинная картина выглядит несколько иначе. Возможно автору необходимо покончить с ее приязнью к ВГ и не принимать...
Почему проекты Wargaming были неудачными, а некогда успешный World of Tanks стремительно угасает
V.L.A.D.L.E.N
09:49
Шлюхи подзаборные
YouTube навсегда скроет счётчик «дизлайков»
NONsens
09:49
Все эти устройства из прямоугольных микросхем
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M370 объемом 1 ТБ
Alex TOPMAN
09:48
Нет, не так. Ваша звуковуха просто берёт, сколько ей надо от слота (х4 от х16), а остальное "выкидывается", а не используется. А можно было бы ещё диск навесить на остаток пропускной канала. Разводка ...
Intel Alder Lake от ожиданий к реальности или послевкусие от новой платформы
Дмитрий
09:48
а пуск через год видно на оледе не будет?) или они уже что т ос этим придумали
Серия видеокарт Nvidia RTX 4000 может появиться уже следующим летом
★★★Evgenii™★★★
09:46
Это значит, если гонять комп 24 часа в сутки, 30 дней в месяц, то заработаешь за 1 месяц на блок Marlboro.
Популярность криптовалюты Raptoreum может привести к дефициту процессоров AMD Ryzen
Alex Ivanov
09:46
Сделали процессоры с L1 кэш размером 1Мб, прорыва не случилось. Без "совсем тупого" L3 потери производительности были бы значительными.
Intel Alder Lake от ожиданий к реальности или послевкусие от новой платформы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем