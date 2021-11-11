Ноутбуки тоже отставать не будут.

Пока контрактные производители ноутбуков гадают, как дальше будет вести себя их выручка в условиях сохраняющегося дефицита компонентов, издание DigiTimes сообщает об уверенности Asustek Computer в положительной динамике выручки и прибыли в текущем квартале на направлении ноутбуков и видеокарт.

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Источник изображения: DigiTimes

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Не факт, конечно, что рост выручки и объёмов поставок в количественном выражении будут пропорциональными. Квартальные отчёты той же AMD уже не первый раз доказывают, что средние цены реализации растут опережающими темпами, а выручка может увеличиваться даже в условиях сокращения объёмов поставок продукции.