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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Sony не сможет выпустить к марту запланированное количество консолей PlayStation 5
И даже к марту 2023 года, не говоря уже о следующем.
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Публикация на страницах сайта Bloomberg позволяет понять, что не только Nintendo и Valve страдают от дефицита компонентов, сокращая объёмы производства игровых консолей или перенося их дебют на более поздний срок. Корпорация Sony, по информации источника, не сможет выполнить первоначальный план по объёму производства игровых консолей PlayStation 5 на текущий фискальный год, который завершится в марте следующего календарного.

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Источник изображения: Bloomberg

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Сперва Sony рассчитывала за соответствующие 12 месяцев выпустить не менее 16 млн игровых консолей и продать около 14,8 млн экземпляров PlayStation 5. Теперь данный план будет сложно реализовать из-за нехватки компонентов, и более реалистичные оценки говорят о снижении объёмов производства примерно на миллион экземпляров. Одновременно партнёры Sony рассчитывают на сохранение дефицита на протяжении всего 2022 календарного года. Запланированный на следующий фискальный год объём продаж в 22,5 млн консолей тоже вряд ли удастся реализовать.

#sony #playstation 5 #дефицит #игровые консоли
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