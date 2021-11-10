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Вакуумный пылесос Redroad V17 на распродаже AliExpress 11.11 доступен по сниженной цене
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Компания Redroad принимает участие в крупнейшей ежегодной распродаже 11.11. Она предлагает покупателям вакуумный пылесос Redroad V17, который будет доступен с большой скидкой только 11 и 12 ноября 2021 года.



Новинка обладает передовой технологией шумоподавления, которая позволяет снизить уровень шума во время работы лишь до 65 дБ. У других пылесосов этот показатель обычно находится в пределах от 75 дБ до 85 дБ.

В состав Redroad V17 вошли фильтры HEPA, которые способны улавливать до 99,97% частиц пыли размером до 0,1 мкм. Технология оптимизации фильтрации существенно снижает нагрузку на фильтры, продлевая их срок службы, что в свою очередь с положительной стороны сказывается на чистоте воздуха, который выходит из пылесоса.



Redroad V17 оснащается двойной роликовой щёткой (четыре ролика в комплекте) и бесщёточным двигателем, скорость которого составляет 120 000 оборотов в минуту, что соответствует скорости двигателей в пылесосах премиум-класса. Мощность двигателя – 450 Вт. Новинка может похвастаться специальной конструкцией воздуховода, которая обеспечивает мощность всасывания 155 Вт и давление 26 500 Па.



Компания Redroad предоставляет к пылесосу разнообразие аксессуаров для уборки в любом месте. В комплект входит основной блок пылесоса, удлинительная труба, поворотное колено, два типа роликовых щеток для глубокой очистки пола, светодиодная щелевая насадка для тёмных узких пространств, щётка для пыли, шланг для уборки под автомобильными сиденьями и мебелью, щётка для удаления клещей, мягкая щётка для клавиатуры и штор.



Сейчас стоимость Redroad V17 на AliExpress составляет почти 400 долларов. Однако, на распродаже 11.11 купить вакуумный пылесос можно будет со скидкой. Для этого нужно воспользоваться купоном продавца и промокодом 1111SHOUT. Специальное предложение действует исключительно 11 и 12 ноября текущего года.
#redroad
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