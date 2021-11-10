Не очень-то и хотелось, за такие деньги.

Ещё с подачи австрийского производителя систем охлаждения Noctua известно, что партнёры Intel готовят материнские платы на базе относительно доступного набора логики B660, но сайт VideoCardz добавил интриги в эту тему, рассказав об одной из особенностей таких материнских плат. В распоряжении ресурса оказалась фотография ярлыка платы на основе чипсета Intel B660, которую один из крупных производителей готовит к анонсу.

реклама

Источник изображения: VideoCardz

На этом ярлыке явно фигурирует упоминание о поддержке PCI Express 4.0. В контексте поддержки PCI Express 5.0 самими процессорами Intel в исполнении LGA 1700 такое откровение могло бы не волновать потенциальных покупателей, но ещё по периоду внедрения поддержки PCI Express 4.0 мы знаем, что очередная версия интерфейса предъявляет более строгие требования к слотам расширения, поэтому и производителю платы приходится заранее готовить своё изделие к поддержке новой версии интерфейса. По всей видимости, в случае с чипсетом Intel B660 внедрение поддержки PCI Express 5.0 не кажется целесообразным, ведь преимущество от перехода на него скорее почувствуют не самые дешёвые твердотельные накопители, и во вторую очередь – столь же дорогие видеокарты.

анонсы и реклама 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри MSI RTX 3070 еще дешевле Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось

Поддержка DDR4 такими платами на этом фоне уже кажется чем-то совершенно предсказуемым. Сами процессоры в исполнении LGA 1700 могут работать и с DDR5, и с DDR4, но тип поддерживаемой конкретной платой памяти определяется производителем этой материнской платы.