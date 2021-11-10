Ещё с подачи австрийского производителя систем охлаждения Noctua известно, что партнёры Intel готовят материнские платы на базе относительно доступного набора логики B660, но сайт VideoCardz добавил интриги в эту тему, рассказав об одной из особенностей таких материнских плат. В распоряжении ресурса оказалась фотография ярлыка платы на основе чипсета Intel B660, которую один из крупных производителей готовит к анонсу.
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На этом ярлыке явно фигурирует упоминание о поддержке PCI Express 4.0. В контексте поддержки PCI Express 5.0 самими процессорами Intel в исполнении LGA 1700 такое откровение могло бы не волновать потенциальных покупателей, но ещё по периоду внедрения поддержки PCI Express 4.0 мы знаем, что очередная версия интерфейса предъявляет более строгие требования к слотам расширения, поэтому и производителю платы приходится заранее готовить своё изделие к поддержке новой версии интерфейса. По всей видимости, в случае с чипсетом Intel B660 внедрение поддержки PCI Express 5.0 не кажется целесообразным, ведь преимущество от перехода на него скорее почувствуют не самые дешёвые твердотельные накопители, и во вторую очередь – столь же дорогие видеокарты.
Поддержка DDR4 такими платами на этом фоне уже кажется чем-то совершенно предсказуемым. Сами процессоры в исполнении LGA 1700 могут работать и с DDR5, и с DDR4, но тип поддерживаемой конкретной платой памяти определяется производителем этой материнской платы.