Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor не скрывает своих амбиций в сфере создания летательных аппаратов на электротяге, которые во второй половине этого десятилетия займутся пассажирскими авиаперевозками на короткие расстояния. В перспективе такие летательные аппараты смогут обходиться без пилотов. По информации Business Korea, зарегистрированное в США подразделение Supernal корейской компании планирует вывести на местный рынок свой первый беспилотный электролёт к 2028 году. Аппарат будет обладать возможностью вертикального взлёта и посадки.
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Первое время подобную технику можно будет использовать на городских воздушных маршрутах. К 2030 году будет разработан более вместительный и дальнобойный летательный аппарат Supernal, который сможет работать между соседними городами. Китайские автопроизводители тоже не скрывают заинтересованности в создании летательных аппаратов малого класса, так что конкуренция в зарождающемся сегменте рынка обещает быть очень интенсивной.